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İsveç'te Müslümanlara Hakaret Üzerine Soruşturma Başlatıldı

İsveç Meclis Adalet Komite Başkanı Richard Jomshof hakkında Müslümanlara hakaret içeren içeriklerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 23:06
İsveç'te Müslümanlara Hakaret Üzerine Soruşturma Başlatıldı

İsveç'te Siyasi Skandal

İsveç Meclisi'nde meydana gelen olay, Adalet Komite Başkanı Richard Jomshof'un sosyal medya platformunda Müslümanlara yönelik hakaret içeren karikatürler paylaşmasının ardından soruşturma açılmasıyla patlak verdi.

Jomshof Hakkında Soruşturma

İsveç devlet televizyonu SVT, Jomshof'un sosyal medya hesabı üzerinden Müslümanlara hakaret içeren karikatürler yayımladığını ve bu nedenle nefret suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SD partisinin Açıklamaları

İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) Meclis Grup Başkanı Mattias Karlsson, SVT'ye yaptığı açıklamada, Jomshof hakkında yürütülen soruşturmanın doğruluğunu vurgulayarak Meclis Adalet Komite Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti. Karlsson, bu kararın soruşturmanın güvenliği açısından gerekli olduğunu ifade etti.

Sosyal Medyada Destek

Karlsson, Müdür Jomshof'a destek amacıyla aynı karikatürleri sosyal medyada paylaştığını ve tüm destekçilerine de bunu yapmaları için çağrıda bulundu.

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