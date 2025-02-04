İsveç'te Okula Silahlı Saldırı: Yaklaşık 10 Ölü

İsveç'te Okula Yönelik Silahlı Saldırı

İsveç'in Örebro kentinde, bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayın ardından; sayısız yaralı olduğu ve ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğü açıklandı.

Polis Açıklamaları

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu belirtildi. Ayrıca, saldırıda hiçbir polis memurunun vurulmadığı bilgisi paylaşıldı.

Olayın Detayları

Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest, saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını ve başka bir saldırı beklemediklerini aktardı. Saldırı, yerel saatle 13.30'da Risbergska Lisesi kampüsüne düzenlendi. İsveç basını, bir kişinin okul kampüsünü otomatik silahla taradığını duyurdu.