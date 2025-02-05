İsveç'te Okula Yönelik Silahlı Saldırı: Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

Örebro'da Okula Yönelik Silahlı Saldırı

İsveç'in Örebro kentinde bulunan bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest, bu trajik olayda ölenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Saldırgan ve Olayın Detayları

Aftonbaldet gazetesinde yer alan haberde, saldırganın 35 yaşında İsveç vatandaşı olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edildi. İlgili haberlerde ayrıca, saldırganın bir silah ruhsatına sahip olduğu ve geçen yıl soyadını değiştirdiği belirtildi. Yerel basının aktardığı bilgiye göre, ölü sayısının artabileceği, en az 5 kişinin ise ağır yaralı olduğu ifade ediliyor.

Toplum Üzerindeki Etkisi

Bu üzücü saldırıyla ilgili olarak, göçmenlerin hedef alındığı şeklinde yorumlar yapıldığı bildirildi. AA muhabirine konuşan Örebro sakini Reham Attala, Filistin ve Suriye kökenli bir göçmen olarak, saldırının ardından geleceğine dair "umutsuz" hissettiğini dile getirdi. Attala, "Bir okulda böyle bir şey olmamalı. Burası insanların bir şeyler öğrenmek için geldiği bir yer. Buraya öldürülmek ya da katledilmek için gelmiyorlar." diye konuştu.

Bir diğer sakin olan Karolina Wallström ise saldırıyı "trajedi" olarak tanımlayarak, "Bu olaya dahil olan insanlar için, zarar gören ya da ölen insanların yakınları için aynı zamanda şiddetin bizi güvensiz kılması ve kendimizi bu kadar savunmasız hissetmemize neden olması toplumumuz için de bir trajedi." ifadelerini kullandı.

Saldırının Zamanlama ve Niteliği

Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne dün yerel saatle 13.30'da saldırı düzenlenmişti. İsveç polisi, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğunu ve saldırının terör saikli olmadığını bildirdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayı ülke tarihinin "en kötü toplu silahlı saldırısı" olarak nitelendirmiştir.

İsveç'in Örebro kentinde bulunan bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

İsveç'in Örebro kentinde bulunan bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin öldüğü bildirildi.