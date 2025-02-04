İsveç'te Okula Yönelik Silahlı Saldırıda Yaklaşık 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Örebro'da Okula Yönelik Silahlı Saldırı: 10 Kayıp

İsveç'in Örebro kentinde Risbergska Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, yerel saatle 13.30'da gerçekleşti. Saldırıda yaralı sayısının henüz kesinleşmediği ifade edildi.

Ölenlerin kimlik tespitinin devam ettiği belirtildi. Ölenler arasında sihalı saldırganın da bulunduğu açıklandı. Polisin yaptığı açıklamada, saldırıda herhangi bir polis memurunun vurulmadığı vurgulandı.

Başbakan Kristersson ve Adalet Bakanı Strömmer'den Açıklama

Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest, saldırının terör saikli olmadığına inandıklarını ve başka bir saldırı beklemediklerini dile getirdi. Ayrıca, İsveç basınında yer alan haberlere göre, saldırganın okul kampüsünü otomatik silahla taradığı bildirildi.

Olay üzerine İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Başbakan Kristersson, saldırıyı "büyük bir üzüntüyle" karşıladığını belirterek, "Bugün tamamen masum insanlara karşı vahşice ve ölümcül şiddete tanık olduk. Bu, İsveç tarihinin en kötü toplu silahlı saldırısı." ifadelerini kullandı.

Bakan Strömmer, olayı "toplumu derinden sarsan bir olay" olarak nitelendirerek, "Başka ülkelerde korku türünde okuduğunuz ama İsveç'te asla olmayacağını düşündüğünüz bir şey." dedi. Polis ve sağlık ekipleri, ölen kişinin kimliğinin tespiti için çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan, İsveç medyasındaki haberlere göre, saldırının yaşandığı okula gidenlerin göçmen kökenli olması nedeniyle bölgede yaşayan göçmenlerin tedirginliği gözlemleniyor.