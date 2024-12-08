İsveç'te Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı

Sevinç Gözyaşları Stockholm'u Sardı

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan binlerce Suriyeli, sevinç gösterileri düzenleyerek bu tarihi olayı kutladı.

Sergels Torg Meydanı'nda Coşku

Stockholm'un Sergels Torg Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, Baas rejiminin çöküşünü kutlamak için bir araya geldi. Yapılan açıklamada, Suriye'deki çöküşün ardında yatan nedenlerden biri olarak devrik lider Beşşar Esed'in 14 yıl süren zalimlik ve katliamları vurgulandı.

Özgürlük ve Umut

Açıklamada, "Bugün mutlu bir günü yaşıyoruz, sevinçliyiz. Suriye kurtuldu. Suriye, Esed'den kurtuldu. Artık Suriye özgür bir ülke olmuştur," ifadeleriyle özgüven ve umut mesajı verildi.

Sloganlar ve Bayraklar

Göstericiler, Baas rejimi aleyhine sloganlar atarak sık sık tekbir getirdiler. Ayrıca, araçlarında açtıkları bayraklarla kent merkezinde zafer işareti yaparak turlar attılar. Sevinçleri, insan zinciri oluşturan kalabalıkla daha da coşkulu bir hale geldi.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsveç'in başkentti Stockholm'de yaşayan binlerce Suriyeli sevinç gösterileri düzenledi.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsveç'in başkentti Stockholm'de yaşayan binlerce Suriyeli sevinç gösterileri düzenledi.