İsveç'te Trump'ın Filistin Planına Büyük Protesto

Stockholm'de, Trump'ın Gazze'yi devralma planına karşı düzenlenen büyük protestoda, Filistin'in özgürlüğü için sesler yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:44
İsveç'te Trump'ın Filistin Planına Büyük Protesto

İsveç'te Trump'ın Filistinlileri Zorla Yerinden Etme Planına Tepki

İsveç'in başkenti Stockholm'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı geniş katılımlı bir protesto düzenlendi.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, Trump'ın Gazze'ye ilişkin politikalarına tepki göstermek için sokakları doldurdu. Kalabalık, "Siyonist İsrail Filistin'den defol", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Soykırıma hayır" pankartları taşıyarak öfkelerini dile getirdi.

Göstericilerin taşıdığı diğer pankartlar arasında, "Siyonizm yenilecek, direniş kazanacak" ve "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" ifadeleri yer aldı. "Filistin'e özgürlük, Trump ve Netanyahu planına hayır" şeklinde slogan atan kalabalık, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne kadar yürüyüş yaptı.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Eidin Enstre, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin davasını desteklediğini belirtti. Enstre, Trump'a sert sözlerle yüklendi: "Filistin, Tanrı'nın İsraillilere vadettiği toprak mı, yoksa Tanrı'nın Trump'a vadettiği toprak mı?" dedi. Eidin, Gazze'nin mevcut durumunu eleştirerek, "Siz Gazze'yi Hiroşima'dan daha kötü yaptınız. Gazze halkı sonuna kadar savaşacak ve bulundukları yerden gitmeyecek." ifadesini kullandı.

Bir diğer aktivist Joakim Anders, ana akım medyanın Filistin'deki durumu yeterince yansıtmadığını savunarak, "Dikkat çekmek ve Filistin'de neler olduğunu kısmen de olsa anlatmak için buradayız." dedi. Anders, "Gazzelilerin öldürülmesi ve kanlarının dökülmesi durmalı ve buna barışçıl bir çözüm bulunmalı. Farkındalık oluşturmak için gösterilere devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen göstericiler, Filistin'e destek gösterisi...

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen göstericiler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen göstericiler, Filistin'e destek gösterisi...

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen göstericiler, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planını protesto etti.

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