İsveç'te Türk Öğrenciye Ayrımcılık Suçlaması: Stockholm Üniversitesi Suçlu Bulundu

İsveç'te Ayrımcılık Olmaz!

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı (DO), Türk öğrenci Fatma Zehra S.'nin staj başvurusunun, 'Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya girişini engellediği' gerekçesiyle reddedilmesi sonrası Stockholm Üniversitesini suçlu buldu.

İsveç devlet radyosu SR'nin aktardığına göre, 5 Aralık 2022 tarihinde öğrencinin yaptığı başvurunun değerlendirilmesi tamamlandı. Yapılan açıklamada, söz konusu durumda etnik ayrımcılığın yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum neticesinde, Stockholm Üniversitesi ayrımcılıktan suçlu bulunmuştur.

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S., Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında staj yapma amacıyla 23 Kasım 2022'de Stockholm Üniversitesi'ne başvurmuştu. Üniversitenin öğretim görevlilerinden Profesör Per Carlbring'in yönettiği bir araştırma projesine katılmak istediğini e-posta ile bildiren Fatma Zehra S, Carlbring'den aldığı yanıtla şok oldu. Yanıtında, 'Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm.' şeklinde bir ifade yer alıyordu.

Fatma Zehra S, 5 Aralık 2022'de durumu DO'ya bildirdikten sonra, üniversitenin Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr'den özür mektubu aldı. Mektupta, Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğu kabul edilmiştir.

Yaşadığı bu olumsuz deneyime rağmen Fatma Zehra S, aynı üniversitedeki psikoloji bölümünde farklı bir öğretim görevlisi tarafından başvurusunun kabul edildiğini de dile getirmiştir.