İsveç'te Yılbaşı Kutlaması İptal, Filistin'e Destek İçin Gösteri Düzenlendi

Stockholm'de Yılbaşı Kutlaması İptal Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla yapılan yılbaşı kutlaması iptal edildi. Yüzlerce protestocu, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Segels Torg Meydanı'nda bir araya geldi.

Filistin'e Destek Gösterisi

Soğuk havaya rağmen toplanan göstericiler, kutlama yapmak yerine İsrail tarafından hayatını kaybeden çocuklar ve sivillerin yasını tutarak Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Yürüyüşe geçen katılımcılar, "Özgür Filistin, özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlarla dikkat çekti.

Protestocuların Talepleri

Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapan protestocular, "Özgür Filistin", "İşgale son", "Katil İsrail" sloganları atarak seslerini yükseltti. İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği destek, protestocular tarafından eleştirildi. İki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğu iddia edildi.

Grup Açıklama Yaptı

Grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in çocuk, kadın ve gazetecilere yönelik katliamlarından dolayı yılbaşı kutlamasının yapılmadığı ifade edildi. Açıklamada, 20 binden fazla çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğü belirtilerek, bu çocuklardan bazılarının cenazelerinin naylon torbalarda taşındığı aktarıldı.