İsveçli Akademisyen Felicetti: 'İsrail, Lübnan'da 11 Bin Camiyi Yok Etti'

İsveç Uppsala Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve aktivist Roberto Felicetti, İsrail’in saldırıları sonucunda Lübnan’da bir ayda 11 bin caminin yok edildiğini duyurdu.

Başkent Stockholm'de yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin ile Lübnana destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Göstericiler arasında yer alan Felicetti, AA muhabirine verdiği demeçte, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisine göre son bir ayda İsrail'in binlerce camiyi yok ettiğini belirtti.

Felicetti, gösteriye katılma sebebinin, 7 Ekim'den bu yana Filistin’de yaklaşık 43 bin, Lübnan’da ise yaklaşık 3 bin kurbanı anmak olduğunu ifade etti.

Felicetti, “BM İnsan Hakları Ofisine göre son bir ayda İsrail, Lübnan’da 11 bin camiyi yok etti. Bu camiler savaşçıların ya da sözde teröristlerin olduğu yerler değildi. Bunlar yok edildi çünkü dini ve etnik bir grubun sembolleriydi. Bütün bunlar bir soykırımın devam ettiğinin işareti.” diye konuştu.

Gösteriler, ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'ün Odenplan bölgesinde gerçekleştirildi. Protestocular, İsrail’in Gazze ve Lübnana düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundular.

Göstericiler, “Gazze’de çocuklar öldürülüyor”, “Soykırımı durdurun”, “Sonsuza kadar Filistin” yazılı pankartlarla, Gazze’de hayatını kaybeden çocukları temsilen maketler taşıdı.