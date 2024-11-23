İsveçli Akademisyen Gardell, Netanyahu'nun Yakalanmasını Talep Etti

İsveçli Akademisyenden Netanyahu'ya Çağrı

Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine uyması için İsveç hükümetine çağrıda bulundu.

Gardell, protestocularla birlikte Stockholm'de düzenlenen bir gösteride, UCM'nin tutuklama emrinin ardından İsveç hükümetinin Netanyahu ve Gallant'ı yakalayıp mahkemeye teslim etmesi gerektiğini ifade etti.

Stockholm'deki Büyük Protesto

Aşırı soğuk hava koşullarına rağmen, yaklaşık 1000 kişi, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İsrail'i protesto etmek üzere Odenplan bölgesinde toplandı. Göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılara son vermesi için ateşkes talebinde bulundu.

Protestocuların taşıdığı pankartlar arasında "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Netanyahu savaş suçlusu" ifadeleri yer aldı. Gazze'de hayatını kaybeden çocukları simgeleyen maketler de sergilendi.

Gardell'den Açıklamalar

Gardell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkına yönelik soykırımı protesto etmek için buradayım. Bir yılı aşkın süredir insanlık tarihinin ilk canlı yayınlanan soykırımı devam ediyor" dedi.

Ayrıca, UCM'nin tutuklama kararıyla ilgili olarak, "Yahudiler ve Romanlara karşı işlenmiş bir soykırımdan sonra kurulmuş olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı alması ileriye doğru atılmış büyük bir adım. İsveç hükümetine bu karara uyması ve Netanyahu ve Gallant'ı yakalayıp mahkemeye teslim etmek için elinden geleni yapması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Gardell, soykırımı, "suçların en büyüğü olarak" nitelerken, bu konunun tüm insanlığı ilgilendirdiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin, İsveç hükümetine bu karara uyması ve Netanyahu ile Galant'ı yakalayıp mahkemeye teslim etmek için elinden geleni yapması çağrısında bulundu.

Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin, İsveç hükümetine bu karara uyması ve Netanyahu ile Galant'ı yakalayıp mahkemeye teslim etmek için elinden geleni yapması çağrısında bulundu.