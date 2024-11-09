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İsveçli Akademisyenden Sert Açıklama: "İsrail, Lübnan'da 11 Cami Yok Etti"

İsveçli akademisyen Roberto Felicetti, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sonucu 11 caminin yok edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 19:12
İsveçli Akademisyenden Sert Açıklama: "İsrail, Lübnan'da 11 Cami Yok Etti"

İsveç Uppsala Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve aktivist Roberto Felicetti, İsrail'in saldırıları sonucu bir ayda 11 caminin yok edildiğini belirtti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin ile Lübnan'a destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Göstericiler arasında yer alan Felicetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'ne göre son bir ayda İsrail'in birçok camiyi imha ettiğini vurguladı.

Felicetti, İsrail saldırılarının Filistin ve Lübnan’daki kurbanlarını anmak için gösteriye katıldığını ifade ederek, "7 Ekim’den bu yana Filistin’de yaklaşık 43 bin, Lübnan’da yaklaşık 3 bin kurban var. BM İnsan Hakları Ofisine göre son bir ayda İsrail Lübnan’da 11 cami yok etti. Bu camiler savaşçıların ya da sözde teröristlerin olduğu yerler değildi. Bunlar yok edildi çünkü dini ve etnik bir grubun sembolleriydi. Bütün bunlar bir soykırımın devam ettiğinin işareti" şeklinde konuştu.

Öte yandan, ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi taleplerini dile getirdi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları temsilen maketler taşıdı.

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