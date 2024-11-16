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İsveçli Aktivist Kjellin: 'Batılı Hükümetler, İsrail'e Silah Göndermeye Devam Ediyor'

İsveçli aktivist Karl Kjellin, Batılı ülkelerin İsrail'e silah göndermeye devam ettiğini ve protestoların artarak sürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 17:12
İsveçli Aktivist Kjellin: 'Batılı Hükümetler, İsrail'e Silah Göndermeye Devam Ediyor'

İsveç'te Protesto Gösterisi

İsveçli aktivist Karl Kjellin, Batılı ülkelerin hükümetlerinin sivilleri katleden İsrail'e silah göndermeye devam ettiğini vurguladı. Ülkesindeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla, İsveç'in başkenti Stockholm'de Odenplan bölgesinde düzenlenen protestoya yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Protestocular, İsrail'i ve onun Filistin ile Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Ateşkes Talebi

Gösteride, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırılara son vermesi ve derhal ateşkes ilan etmesi için çağrılarda bulunuldu. Protestocular, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'deki çocukları temsil eden maketler taşıdı.

Kjellin'in Açıklamaları

Kjellin, AA muhabirine verdiği demeçte, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin ve Lübnan ile dayanışma gösterisi düzenlediklerini söyledi. Kjellin, "Gazze'de devam eden soykırımı, İsrail'in Filistin'i acımasızca işgalini ve Batılı hükümetlerin işbirlikçi tutumunu protesto ediyoruz. Hala masum insanları, sivilleri katleden İsrail'e silah göndermeye devam ediyorlar," ifadelerini kullandı.

ABD Politikalarına Dair Eleştiriler

Kjellin, ABD'de düzenlenen seçimlerin ardından herhangi bir değişiklik olmayacağına dikkat çekti. "ABD'de hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler emperyalizme hizmet ediyor. İkisi de İsrail'i destekliyor ve silah göndermeye devam edecekler. Bu korkunç katliamın devam etmesini sağlayacaklar. Çünkü ABD emperyalizmi İsrail'i Orta Doğu'da bir kale gibi kullanıyor," dedi.

Kjellin, İsrail'in uygulamalarını gören sıradan insanların, soykırım işbirlikçisi Batılı hükümetlere karşı direnmek istediklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Odenplan bölgesinde, ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Odenplan bölgesinde, ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin ile Lübnan'a destek vermek için bir araya geldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Odenplan bölgesinde, ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Odenplan bölgesinde, ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin ile Lübnan'a destek vermek için bir araya geldi.

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