İsveçli Bakanlar Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

İsveç Dışişleri ve Adalet Bakanları, Türkiye’de Güvenlik Mekanizması toplantısına katılacak.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:46
İsveçli Bakanlar Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

İsveçli Bakanlar Türkiye’ye Geliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, 21 Kasım tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Önemli Başlıklar Görüşülecek

Stenergard, yaptığı yazılı açıklamada, "Ziyaret, ortak güvenliğimizi ilgilendiren konularda ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmemiz için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Strömmer de, "Terörizm ve organize suça karşı ortak çalışmalarımızı görüşmek üzere Türk meslektaşlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Zirvesi Çerçevesinde İşbirliği

Hükümetten yapılan duyuruda, 2023 NATO Vilnius Zirvesi kapsamında İsveç'in, Türkiye ile imzaladığı anlaşma (Üçlü Mutabakat Zaptı) çerçevesinde işbirliğine devam ettiği belirtildi. Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısında, terörle ortak mücadele, organize suçlar, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Suriye ve Gazze'deki durum gibi dış politika konuları ele alınacak.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Ters Yönde Seyreden Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Astronot Tuva Cihangir Atasever, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
3
Gündem Özeti: 18 Ocak 2025'te Türkiye'deki Önemli Gelişmeler
4
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Blinken'a Tepki: 'Kabul Edilemez'
5
BM Raportörleri: Gazze İçin Tek Çare Sürdürülebilir Ateşkes
6
Navalnıy'nın Avukatlarına Hapis Cezası: Aşırılıkçı Topluluğa Üyelik İddiası
7
TRT World Citizen Ödülleri Sahiplerini Buldu: Cesur Kahramanlar Onurlandırıldı

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Türkiye'de 12 Model Araçta ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Düzenlemesi Geliyor

Süt Ürünlerine Dev Zam Yolda: Tüketiciyi Zorlayacak Yeni Artışlar Geliyor

Emeklilere Zam Şoku: Kanun Teklifi Geçti Ama Beklentiler Karşılanmadı

Son Dakika: Çalışanlarının Maaşı Yüzde 27 Arttı!

Asgari Ücrete Ara Zam Mümkün mü? Emeklilere Müjdeli Haber Geliyor Mu?

İstanbul'da Ulaşıma Zammı! O Ücretler Yüzde 35 Artıyor

2024 Yeni Yıl Zammı: Garanti ve İş Bankası'ndan Önemli Artış İmzası Geldi