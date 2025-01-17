İsveçli Bakanlar Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

İsveçli Bakanlar Türkiye’ye Geliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, 21 Kasım tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Önemli Başlıklar Görüşülecek

Stenergard, yaptığı yazılı açıklamada, "Ziyaret, ortak güvenliğimizi ilgilendiren konularda ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmemiz için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Strömmer de, "Terörizm ve organize suça karşı ortak çalışmalarımızı görüşmek üzere Türk meslektaşlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

NATO Zirvesi Çerçevesinde İşbirliği

Hükümetten yapılan duyuruda, 2023 NATO Vilnius Zirvesi kapsamında İsveç'in, Türkiye ile imzaladığı anlaşma (Üçlü Mutabakat Zaptı) çerçevesinde işbirliğine devam ettiği belirtildi. Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde Güvenlik Mekanizmasının ilk toplantısında, terörle ortak mücadele, organize suçlar, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Suriye ve Gazze'deki durum gibi dış politika konuları ele alınacak.