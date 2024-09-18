İsveçli Bakanların Ankara Uçuşu Teknik Arıza Nedeniyle İptal Edildi

İsveçli Bakanların Ankara'ya Uçuşu İptal Edildi

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strummer’ı Ankara'ya götüren uçak, teknik arıza yüzünden geri dönmek zorunda kaldı. Bu olay, Türkiye ile İsveç arasındaki önemli Güvenlik Mekanizması toplantısının zamanlamasını etkiledi.

Güvenlik Mekanizması Toplantısı Bekleniyordu

İlk defa düzenlenecek olan bu toplantıda, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveçli mevkidaşı Stenergard'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Strummer da yer alacaktı. Toplantının terörle mücadele konusunu da içeren birçok gündemi olacağı ifade edildi.

Bakanlık Sözcüsü Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Richard Wahlström, toplantının acil bir tehlike doğurmadığını vurgulayarak, "Teknik arıza nedeniyle alınan bir güvenlik önlemiydi. Yeni bir tarih belirlemek için çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

Üçlü Mutabakat Zaptı ve İlişkiler

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Mutabakat Zaptı, terörle mücadele ve savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. İsveç, 2022'de NATO'ya üyeliği için başvurduktan sonra bu konularda önemli adımlar atmıştı.

Bugün, Türkiye ile İsveç arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kutlanıyor ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 itibarıyla 4,1 milyar dolar olarak kaydedilmiş durumda. Her iki tarafın da ticaret hacmini 5 milyar dolara taşımayı hedeflediği bildiriliyor.