DOLAR
34,1 -0,09%
EURO
38,01 -0,15%
ALTIN
2.826,31 -0,41%
BITCOIN
2.036.449,27 0,61%

İsveçli Bakanların Ankara Uçuşu Teknik Arıza Nedeniyle İptal Edildi

İsveçli bakanların Türkiye ziyareti, teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi. Yeni toplantı tarihi belirleniyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:32
İsveçli Bakanların Ankara Uçuşu Teknik Arıza Nedeniyle İptal Edildi

İsveçli Bakanların Ankara'ya Uçuşu İptal Edildi

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strummer’ı Ankara'ya götüren uçak, teknik arıza yüzünden geri dönmek zorunda kaldı. Bu olay, Türkiye ile İsveç arasındaki önemli Güvenlik Mekanizması toplantısının zamanlamasını etkiledi.

Güvenlik Mekanizması Toplantısı Bekleniyordu

İlk defa düzenlenecek olan bu toplantıda, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveçli mevkidaşı Stenergard'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Strummer da yer alacaktı. Toplantının terörle mücadele konusunu da içeren birçok gündemi olacağı ifade edildi.

Bakanlık Sözcüsü Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Richard Wahlström, toplantının acil bir tehlike doğurmadığını vurgulayarak, "Teknik arıza nedeniyle alınan bir güvenlik önlemiydi. Yeni bir tarih belirlemek için çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

Üçlü Mutabakat Zaptı ve İlişkiler

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Mutabakat Zaptı, terörle mücadele ve savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. İsveç, 2022'de NATO'ya üyeliği için başvurduktan sonra bu konularda önemli adımlar atmıştı.

Bugün, Türkiye ile İsveç arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kutlanıyor ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 itibarıyla 4,1 milyar dolar olarak kaydedilmiş durumda. Her iki tarafın da ticaret hacmini 5 milyar dolara taşımayı hedeflediği bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
Türkiye'nin Uluslararası Müteahhitlik Gücü
3
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Ağırladı
4
Malatya Çarşı Projesinde İlk Teslimat Tarihi Belirlendi
5
Balıkesir'de FETÖ Üyesi Çift Yasa Dışı Kaçış Planı ile Yakalandı
6
Mısır Dışişleri Bakanı: Blinken ile Gazze Ateşkesini Görüştük

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda