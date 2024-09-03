İsviçre, 33 Yıl Sonra Bağdat Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

İsviçre'nin Bağdat Büyükelçiliği Yeniden Faaliyete Geçti

İsviçre, 33 yıl aradan sonra Bağdat'taki büyükelçiliğini tekrar açtı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsviçre, 1991 yılında Körfez Savaşı nedeniyle kapattığı temsilciliğini bugün yeniden faaliyete geçiriyor" denildi.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Açıklamada ayrıca, Federal Konsey'in bu yeni adımı atarak Irak ile ikili ilişkileri pekiştirmeyi ve ekonomi, güvenlik ile göç konularında işbirliğini artırmayı planladığı vurgulandı.

Güvenlik Durumundaki İyileşme

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, bu girişimin 2021-2024 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stratejisi çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Irak'ın güvenlik durumunun son yıllarda bir iyileşme sürecine girdiği ve bölgede barış ile güvenliği sağlama yönünde önemli adımlar attığı ifade edildi.

Uluslararası Temsilciliklerin Artışı

Bu gün itibariyle, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya dahil olmak üzere 50'den fazla ülke Bağdat’ta büyükelçilik bulunduruyor. Bu durum, Irak’ın uluslararası alandaki öneminin arttığını gösteriyor.