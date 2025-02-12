İsviçre'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti

İsviçre'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Temalı Panel Yapıldı

İsviçre'nin başkenti Bern'de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Bern Büyükelçiliği tarafından 'Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün' başlıklı panel düzenlendi. Panelde Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, ve İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin gibi birçok önemli isim yer aldı.

Panelin Başlangıcı ve Açılış Konuşmaları

Uluslararası kurumlarda reforma duyulan ihtiyacın vurgulandığı panel, kapsamlı bir video gösterimiyle başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, panele gönderdiği video mesajında önemli mesajlar verdi.

Büyükelçi İncesu, yaptığı açılış konuşmasında, dünya genelindeki jeopolitik değişimlere dikkat çekerek, 2025 sonrası için karamsar bir görünümün söz konusu olduğunu belirtti. Dünya Ekonomik Forumu'nun global risklerle ilgili son raporundaki derinleşen gerilimlere de işaret eden İncesu, Türkiye'nin dış politika hedefinin daima 'barış' olduğunu ifade etti.

Reform İhtiyacı Vurgulandı

Panelde, Türkiye'nin Büyükelçi Burak Akçapar Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak yaptığı video mesajında, dünyadaki eşitsizliklerin derinleştiğini belirtti. Akçapar, “Bir dönüşüm ve benzeri görülmemiş bir dönüşüm içinde yaşıyoruz.” ifadesini kullanarak BM sistemindeki reform ihtiyacının aciliyetine dikkat çekti.

Büyükelçi Akçapar'ın sözlerine göre, BM Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısı, adaletsizliği derinleştirmekte ve çoğu zaman sorunlara çözüm bulmamaktadır. “Daha adil bir dünya, bir zorunluluktur.” dedi.

Paneldeki Tartışmaların İçeriği

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Gonca Oğuz Gök, BM reform tartışmalarının uzun yıllardır sürdüğünü ve bu çerçevede Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman’ın görüşlerini aldı. Çorman, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının barış ve güvenlik konusundaki zorlukları ele almakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Gazeteci Dina Abi Saad, dünya genelindeki krizlerin ve savaşların BM reform ihtiyacını daha da ön plana çıkardığını ifade ederek, bu sürecin Türkiye gibi ülkelerin katkılarıyla mümkün olacağını belirtti.

Uluslararası Sesler ve Eleştiriler

Gazzeli gazeteci Ahmad Alnaouq, uluslararası alanda yaşadığı mağduriyetleri aktararak, “Sadece Filistinli olduğumuz için öldürüldük.” diyerek durumu eleştirdi. İsviçreli gazeteci Philipp Gut ise İsviçre'nin tarafsızlık ilkesinin sona erdiğini ve barış görüşmelerinde herkesle iletişim kurulması gerektiğini vurguladı.

Açılış Programı ve Sergi

Program kapsamında Türkiye'nin 100. Yılı Fotoğraf Sergisi açıldı ve ressam Devrim Erbil'in yaşamını ve başarılarını konu alan belgesel gösterimi ile sona erdi.

İsviçre'nin başkenti Bern'de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Bern Büyükelçiliği tarafından "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenlendi. Panele, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin, Bern Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Bayram Altuğ, uluslararası yetkililer, akademisyenler, gazeteciler ve diğer davetliler katıldı.

İsviçre'nin başkenti Bern'de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Bern Büyükelçiliği tarafından "Stratcom Public Forum: Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı panel düzenlendi. Panele, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin, Bern Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Bayram Altuğ, uluslararası yetkililer, akademisyenler, gazeteciler ve diğer davetliler katıldı.