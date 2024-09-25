DOLAR
34,14 -0,13%
EURO
38,22 -0,08%
ALTIN
2.914,32 0,09%
BITCOIN
2.179.735,95 0,54%

İsviçre’de Sarco İntihar Kapsülü Üzerine Gözaltılar

İsviçre’de Sarco intihar kapsülünün kullanımıyla ilgili ilk gözaltılar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:52
İsviçre’de Sarco İntihar Kapsülü Üzerine Gözaltılar

İsviçre'de Sarco İntihar Kapsülüne Yönelik Gözaltılar

İsviçre'nin Schaffhausen kantonunda, intihar amacıyla kullanılan Sarco isimli kapsülün etrafında ilk kez gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Bu olay, kapsülün ötenazi için kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Polisin İhbarda Bulunması

Yerel bir avukatın, Sarco kapsülünün bir orman kulübesinde kullanıldığına dair Schaffhausen Savcılığına yaptığı ihbar sonrası, polis olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, kapsül ele geçirildi ve bir kişinin bu kapsülle yaşamına son verdiği belirlendi.

Gözaltılar ve Suçlamalar

Schaffhausen polisi, intihara teşvik ve yardım suçlamasıyla birden fazla kişiyi gözaltına aldı. Ölen kişinin cesedi, otopsi için Zürih Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Elisabeth Baume-Schneider, yaptığı açıklamada Sarco’nun yasalara aykırı olduğunu bildirdi.

Sarco Kapsülünün Mekanizması

Sarco, içerisinde bir şezlong benzeri sandalyenin bulunduğu, hava geçirmez bir tasarıma sahip. Kullanıcı, kapsülün içindeyken bir düğmeye basarak azot gazı akışını başlatmakta ve kısa sürede bilinç kaybı yaşarken oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetmektedir.

Devam Eden Tartışmalar

2018 yılından bu yana, Sarco kapsülüyle ilgili tartışmalar İsviçre'de devam etmekte ve bu durum, hem toplum içinde hem de yasal alanda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'deki Para Sayma Skandalında İlk Duruşma Gerçekleşti
2
Japonya, Çin'in ICBM Testini Bildirmediğini Açıkladı
3
Ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu Hayatını Kaybetti: Kavasoğlu'nun Ölüm Nedeni Belli Oldu
4
CHP Lideri Özgür Özel, Dünya Eczacılar Günü'nü Kutladı
5
Kuzey Kore'den ABD'ye Quad Zirvesi Hakkında Sert Eleştiriler
6
Altın Madalyalı Para Yüzücü Umut Ünlü: Engellilere Umut Olmak İstiyorum
7
Almanya'da Marjinal Partilerin Yükselişi: Demokratik Sisteme Tehdit

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları