İsviçre’de Sarco İntihar Kapsülü Üzerine Gözaltılar

İsviçre'de Sarco İntihar Kapsülüne Yönelik Gözaltılar

İsviçre'nin Schaffhausen kantonunda, intihar amacıyla kullanılan Sarco isimli kapsülün etrafında ilk kez gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Bu olay, kapsülün ötenazi için kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Polisin İhbarda Bulunması

Yerel bir avukatın, Sarco kapsülünün bir orman kulübesinde kullanıldığına dair Schaffhausen Savcılığına yaptığı ihbar sonrası, polis olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, kapsül ele geçirildi ve bir kişinin bu kapsülle yaşamına son verdiği belirlendi.

Gözaltılar ve Suçlamalar

Schaffhausen polisi, intihara teşvik ve yardım suçlamasıyla birden fazla kişiyi gözaltına aldı. Ölen kişinin cesedi, otopsi için Zürih Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Elisabeth Baume-Schneider, yaptığı açıklamada Sarco’nun yasalara aykırı olduğunu bildirdi.

Sarco Kapsülünün Mekanizması

Sarco, içerisinde bir şezlong benzeri sandalyenin bulunduğu, hava geçirmez bir tasarıma sahip. Kullanıcı, kapsülün içindeyken bir düğmeye basarak azot gazı akışını başlatmakta ve kısa sürede bilinç kaybı yaşarken oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetmektedir.

Devam Eden Tartışmalar

2018 yılından bu yana, Sarco kapsülüyle ilgili tartışmalar İsviçre'de devam etmekte ve bu durum, hem toplum içinde hem de yasal alanda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.