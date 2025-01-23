İsviçre'de STK'lerden Herzog'a Suç Duyurusu: Gazze'de Soykırıma Teşvik İddiası

İsviçre'de STK'ler, Herzog Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

İsviçre Başsavcılık Ofisi, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantılarına katılmak amacıyla ülkeye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında Gazze Şeridi'nde "soykırıma teşvik" iddiasıyla sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Herzog, Davos kasabasında gerçekleştirilen WEF'in 55. Yıllık Toplantılarına katılmak üzere İsviçre'ye geldi. Başsavcılık Ofisi, İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'ya yaptığı açıklamada, birinin "Soykırıma Karşı Yasal Eylem" isimli sivil toplum kuruluşuna ait olmak üzere, Gazze Şeridi'nde soykırıma teşvik iddiasıyla birkaç suç duyurusu dilekçesi aldıklarını belirtti.

Başsavcılık, "olağan prosedüre göre" suçlamaları incelediklerini bildirdi. Ayrıca Herzog'un dokunulmazlığı konusunu açıklığa kavuşturmak amacıyla Federal Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde oldukları da ifade edildi.

Sivil toplum kuruluşları, İsviçre hükümetine Herzog'u tutuklama çağrısı yaparak, federal hükümeti "soykırımın kovuşturulmasında hareketsiz kalmakla" eleştirdi. Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.