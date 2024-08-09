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İsviçre'den Gazze İçin Ateşkes Destek Açıklaması

İsviçre, Gazze'de ateşkes sağlanması için ABD, Katar ve Mısır'ın çağrısını destekledi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:30
İsviçre'den Gazze İçin Ateşkes Destek Açıklaması

İsviçre, Gazze'de Ateşkes İçin Destek Verdi

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın yaptığı çağrıya destek verdiklerini açıkladı.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Amherd, bu destek açıklamasını X sosyal medya platformu aracılığıyla yaptı. Açıklamasında, Gazze'deki yoğun saldırıların etkilerini vurgulayarak, "Acılar sona ermeli, tüm rehineler serbest bırakılmalı ve engelsiz insani yardımın ulaştırılması kolaylaştırılmalı" ifadelerine yer verdi.

Bölgesel Gerginlik ve Ateşkes İhtiyacı

Amherd, bölgedeki gerginliğin azaltılması için Gazze'de derhal bir ateşkesin şart olduğunu belirtti. Bu çağrı, ABD, Mısır ve Katar tarafından yapılan ortak açıklama ile destekleniyor. Ortak açıklamada, her iki tarafın da 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması gerektiği ifade edildi.

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