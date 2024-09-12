İsviçre'den İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

İsviçre, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı bölgeler üzerindeki İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, el-Mevasi bölgesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırıların ölümcül sonuçlarının son derece kaygı verici olduğu vurgulandı.

Uluslararası İnsani Hukukun Önemi

Bakanlık, sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunmasını gerektiren uluslararası insani hukuka tüm tarafların uyması gerektiğini belirtti. Açıklamada, "İsrail ordusunun, el-Mevasi ve Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda dikkatli olunmalı ve siviller canlı kalkan olarak kullanılmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

İsviçre, acilen ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve engelsiz insani yardım erişiminin temin edilmesi için güçlü bir çağrıda bulundu. Bu tür adımların bölgedeki insani krizi hafifletmek adına kritik öneme sahip olduğu belirtildi.