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İsviçre'den İsrail'in UNRWA Kararına Tepki

İsviçre, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararından endişeli.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:18
İsviçre'den İsrail'in UNRWA Kararına Tepki

İsviçre'den Endişe Verici Açıklama

İsviçre, İsrail Meclisi'nin (Knesset) Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini sonlandırmayı öngören yasa tasarısını onaylamasından dolayı endişelerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamada Bulundu

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail (Knesset) UNRWA ile işbirliğini yasaklayan iki yasa geçirdi. Bu durum, UNRWA'nın hem Israil hem de işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını ciddi şekilde kısıtlamayı amaçlıyor," ifadelerini kullandı.

İnsani sonuçlar konusunda kaygılar

Paylaşımda, bu tür kararların insani, siyasi ve hukuki sonuçları konusunda büyük bir kaygı taşındığı vurgulandı. UNSWRA, milyonlarca Filistinliye yardım sunan önemli bir kurum olarak öne çıkıyor.

UNRWA ve Filistinli Mülteciler

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarla birlikte UNRWA'ya karşı bir karalama kampanyası başlattı. Ajansın yalnızca Gazze'de 12 bin çalışanı bulunmakta; tel Aviv yönetimi, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılmasını savunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sunan UNRWA'nın kapatılması için süren kampanyalar devam ediyor.

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