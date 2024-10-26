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İsviçre'den Orta Doğu'daki Şiddet Artışına Kınama

İsviçre, Orta Doğu'daki artan şiddeti kınayarak tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:39
İsviçre'den Orta Doğu'daki Şiddet Artışına Kınama

İsviçre, Orta Doğu'daki Şiddet Tırmanışını Kınıyor

Son günlerde Orta Doğu'da yaşanan şiddet olayları, farklı ülkelerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Bu bağlamda, İsviçre Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki artan saldırganlıklar konusunda önemli bir açıklama yaptı.

Orta Doğu'daki Durum

Bakanlık, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları dahil olmak üzere, genel olarak Orta Doğu'daki tehlikeli şiddet yükselişini kınadığını belirtti. Bu ifade, bölgedeki karmaşık ve hassas durumu vurgulamakta.

Tansiyonun Düşürülmesi Gereken Öncelik

İnsani durumun kötüleşmesini önlemek adına, bölgedeki tüm tarafların düşmanlıkları sona erdirmeleri çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Bölgesel tırmanışın daha da kötüleşmesini önlemek için tüm taraflardaki düşmanlıkların sona ermesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.

İsviçre, bu açıklamayla birlikte uluslararası toplumun daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğine dikkat çekmekte.

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