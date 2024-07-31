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İsviçre'den Orta Doğu Gerginliği Hakkında Açıklama

İsviçre, Orta Doğu'daki artan gerginliklerden dolayı derin endişe duyduğunu ve diplomasi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:26
İsviçre'den Orta Doğu Gerginliği Hakkında Açıklama

İsviçre'nin Orta Doğu'ya Dair Endişeleri

İsviçre, Orta Doğu'daki gerginliğin artmasıyla ilgili olarak "derin endişe" duyduğunu açıkladı. Bu durum, bölgedeki yüksek riskleri göz önünde bulundurmakta önemli bir adım teşkil ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformu üzerinden yapılan paylaşımda, "Bölgede gerginliğin artmasının yüksek risklerinden dolayı kaygılıyız." ifadelerini kullandı.

Diplomatik Çözüm Çağrısı

Açıklamada, tüm taraflara azami itidalli olmaları ve gerilimi azaltmak için diplomatik yolları öncelik olarak değerlendirmeleri konusunda çağrıda bulunuldu.

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