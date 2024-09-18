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İsviçre'den Orta Doğu'ya İtidal Çağrısı

İsviçre, Orta Doğu'daki gerilim için taraflara itidal çağrısı yaparak uluslararası hukuka uyulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:47
İsviçre'den Orta Doğu'ya İtidal Çağrısı

İsviçre, Orta Doğu'daki Gerginliğe İtidal Çağrısı Yaptı

İsviçre, Orta Doğu bölgesindeki artan gerginliğin önlenmesi için taraflara azami itidal çağrısında bulundu. Bu çağrı, İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Endişe Verici Gelişmeler

Açıklamada, "Dün Lübnan'da meydana gelen patlamalardan derin endişe duyuyoruz. Bu olaylar, ülkenin ve bölgenin istikrarı ile güvenliğini daha da zayıflatma riski taşımaktadır" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, tüm tarafların büyük bir bölgesel tırmanıştan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısı

İsviçre, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerken, sivillerin her zaman korunması gerektiğini de ifade etti.

Lübnan'daki Patlamalar

Lübnan'da, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında meydana gelen eş zamanlı patlamalar sonucunda, ikisi çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yaralıların 300 kadarı ağır durumda bulunuyor.

İsrail-Lübnan Sınırındaki Durum

Lübnanlı yetkililer, bu patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmediği belirtildi. Özellikle 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail-Lübnan sınırında süregeldikleri gözlemlenen çatışmalarda gerilimin arttığı ifade ediliyor.

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