İsviçre, Dijital Dünyada Çocukların Korunması İçin Ebeveynlere Sorumluluk Yüklüyor

İsviçre, dijital platformlarda çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla ebeveynlere önemli sorumluluklar yüklüyor. Ülkedeki tartışmalar, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerini önlemek için ailelerin rolünün kritik olduğunu ortaya koyuyor.

Sosyal Medya Kullanımındaki Riskler

A.A. muhabirinin dosya haberinin 8. bölümünde, sosyal medya kullanımıyla bağlantılı risklere dair değerlendirmelerde bulunan Federal Sosyal Sigorta Ofisinin (FSIO) Sözcüsü Sabrina Gasser, çocukların dijital platformlarda yaşadığı tehditlere dikkat çekti.

Gasser, sosyal medyanın çocuklar ve ergenler üzerinde yarattığı tehlikelerin başında zararlı içerikler ve çevrimiçi etkileşim risklerinin geldiğini ifade etti.

Yaş Sınırı ve Kimlik Doğrulama Problemleri

Çoğu sosyal medya platformunda 13 yaş altındaki çocukların hesap açmasına izin verilmediğini hatırlatan Gasser, “Ancak, yaş doğrulaması uygulanmadığı için çocuklar bu kısıtlamayı aşabiliyor” dedi.

Bu durumun, çocukların uygun olmayan içeriklere maruz kalması ve çevrimiçi zorbalığın artması gibi tehlikeleri beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.

Ebeveynlerin Rolü

Gasser, ebeveynlerin çocuklarına dijital medya kullanımı konusunda rehberlik etme görevine dikkat çekerek, “Dijital platformların kullanımından doğan sorumluluk, ebeveynlere aittir” dedi.

Uzmanlar, çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri sorunları önlemenin en etkili yolunun, ailelerin çocuklarıyla birlikte bu süreçlere eşlik etmesi olduğuna inanıyor.

Medya Okuryazarlığı Eğitimleri

İsviçre'de, Gençlik ve Medya İçin Ulusal Platform aracılığıyla düzenlenen medya okuryazarlığı eğitimlerinin önemine vurgu yapan Gasser, hâlihazırda sosyal medyanın kısıtlanması için yasal bir adım atılmadığını ifade etti.

Gasser, “Medya okuryazarlığını artırmak ve toplumun bu konuda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Gelecek Yasal Düzenlemeler

İsviçre Federal Konseyi, kullanıcıların haklarını güçlendirmek ve sosyal medya platformlarından daha fazla şeffaflık talep etmek istiyor. Özellikle, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemelerle film ve video oyunlarındaki zararlı içeriklerden çocukları koruma konusunda yeni mevzuat uygulanmaya başlanacak.

Gasser, yasaklamaların yerine, çocukların dijital dünyayı sorumlu bir şekilde kullanmalarını teşvik etmenin daha etkili bir yaklaşım olduğunu belirtti.