İsviçre Federal İstihbarat Servisi'nden PKK Uyarısı

İsviçre Federal İstihbarat Servisi'nden Önemli Açıklama

İsviçre Federal İstihbarat Servisi, PKK terör örgütünün, İsviçre ve diğer ülkelerde gizli fon toplama, propaganda yapma ve eğitim kampları düzenleme faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Raporda Yer Alan Detaylar

Son yayımlanan raporda, "İsviçre'nin Güvenliği 2024" başlığı altında PKK'nın Avrupa'daki mevcut aktivitelerine dikkat çekildi. Raporda, "PKK, İsviçre'de gizlice para topladığını, propaganda yaptığını ve eğitim kampları düzenlediğini" kaydedildi.

Rapora göre, PKK'nın gençler üzerinde açıkça propaganda yaparak bu kişileri gelecekte Türk ordusuna karşı savaşmaya hazırladığı belirtildi. Ayrıca, PKK yanlısı sözde kültürel derneklerin yeni gelen "Kürt mültecileri"ni yanına çekerek, onları kendi amaçları için kullanmaya çalıştığı iddia edildi.

Potansiyel Hedefler ve Güvenlik Durumu

"Lokaller ve camiler gibi Türk misyonlarını PKK'nın potansiyel hedefleri" arasında sayan rapor, köktenci grupların üyeleriyle zaman zaman iş birliği yapıldığının altını çizdi. Ayrıca, İsviçre'deki güvenlik durumunun her yıl daha da kötüleştiğine vurgu yapıldı.

Küresel Güç İlişkileri ve Tehditler

Küresel güç ilişkilerinin yeni bir düzene geçtiği ve bu durumun belirsizliğini artırdığı ifade edilen raporda, İsviçre'nin güvenliğinin, geçen yıllara kıyasla önemli ölçüde azaldığı vurgulandı.

Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların, şok dalgalarına sebep olduğu belirtilirken, İsviçre'ye yönelik en büyük casusluk tehdidinin şu anda Rus istihbarat servislerinden geldiği kaydedildi. Bunun yanı sıra, Çin istihbarat servislerinden kaynaklanan tehditlerin de yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Sonuç olarak, İsviçre'deki terör tehdidinin yüksek kalmaya devam ettiği ve 2024 yılında daha da belirgin hale gelmesi beklendiği ifade edildi.