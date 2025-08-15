İsviçre: İsrail'in E1 Yerleşim Planı Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

İsviçre, E1 Yerleşim Planını Uluslararası Hukuka Aykırı Buldu

İsviçre, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek E1 projesini onaylama planını kabul etmediğini ve bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamayı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptı. Bakanlık paylaşımında, E1 ve Ma'ale Adumim yerleşimlerinde duyurulan binlerce konut biriminin inşasının kabul edilmediği vurgulandı.

Açıklamada, bu projelerin 'uluslararası hukuku ihlal ettiği, iki devletli çözümü baltaladığı ve gerginliği artırdığı' ifade edildi.

Smotrich'in Onay Açıklaması

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta E1 projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu. Smotrich, açıklamasında projenin Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtmişti.

Yüksek Planlama Kurulu Toplantısı

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta E1 projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek üzere toplanacak.

İsviçre'nin bu açıklaması, uluslararası toplumun Doğu Kudüs'teki yerleşim politikasına yönelik eleştirilerine bir yenisini ekledi.