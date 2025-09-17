İsviçre: İsrail'in Gazze kara saldırıları insani krizi derinleştiriyor

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki kara operasyonlarının insani durumu ağırlaştırdığını belirterek ateşkes ve engelsiz yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:16
İsviçre, İsrail'in Gazze kentini işgal için başlattığı kara saldırılarıyla artan tırmanışın insani durumu daha da kötüleştirdiğini bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Gazze kentindeki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"Gazze kentinin merkezindeki (İsrail saldırıları) askeri operasyonların tırmanması, dayanılmaz insani durumu daha da kötüleştiriyor. Gerginlik artışı çözüm değil."

Paylaşımda ayrıca İsviçre'nin ateşkes, tüm esirlerin serbest bırakılması, engelsiz insani yardım erişimi, uluslararası hukuka saygı ve iki devletli çözüme giden güvenilir bir yol çağrısında bulunduğu belirtildi.

İsrail'in operasyonu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.

