İsviçre, KDC'deki İnsani Krize 3 Milyon İsviçre Frankı Destek Sağlayacak

İsviçre'den kritik destek

İsviçre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) içerisindeki Goma şehrinde güvenlik güçleri ve isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan insani krize karşı 3 milyon İsviçre Frankı maddi destek sağlayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Goma ve çevresindeki ciddi duruma yanıt olarak, insani yardım için 3 milyon İsviçre Frankı destek sağlıyoruz. Bu destek paketi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve sahadaki diğer ortaklara fayda sağlayacaktır," ifadelerine yer verdi.

KDC'deki çatışmaların etkisi

KDC'nin doğusundaki çatışmalar sonucunda yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişinin yerinden olduğu bildirilmektedir. BM, Goma şehrinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını açıklamıştır.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrol altına alan M23, son günlerde Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmiştir. Ayrıca, BM ve KDC, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda hükümeti bu iddiaları kesin bir dille reddetmektedir.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının ihlali sonucunda ortaya çıkan M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesinden olan Tutsilerden teşkil edilmektedir.