İsviçre, Lübnan'da İlan Edilen Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

İsviçre, Lübnan'da ilan edilen ateşkesle ilgili olumlu bir değerlendirme yaptı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair bir açıklama yaptı.

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsviçre, Lübnan'da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyor" ifadelerine yer vererek, sivillerin yaşadığı acıların sona ermesi için zamanın geldiğine dikkat çekti.

Paylaşımda, İsviçre'nin tüm tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayalı anlaşmayı tam olarak uygulamaya davet ettiği vurgulandı.

Ülke, ayrıca, tüm tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye ve Orta Doğu'da gerginliği azaltmak adına diplomasiye öncelik vermeye çağırdı. "Gazze'de ateşkes, rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ile insani yardımların ulaştırılmasında artış sağlanması da aynı derecede acil" ifadeleri dikkat çekti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığını ve bu ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.