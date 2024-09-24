İsviçre, Lübnan'daki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etmeye Çağırdı

İsviçre'den Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, son dönemde Lübnan'da artan İsrail saldırıları sonrasında, bu ülkede yaşayan vatandaşlarına tesirli bir uyarıda bulundu.

Durum Tehlikeli

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, "Lübnan'daki durum belirsiz ve tehlikeli. Bu ülkeye seyahat önerilmiyor." ifadelerini kullandı.

Beyrut'taki Büyükelçilik Açık Kalacak

İsviçreli vatandaşlara, mümkünse ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunulurken, Beyrut'taki büyükelçiliğin sınırlı yardımlar sunmaya devam edeceği belirtildi.

İsrail Saldırıları Ciddi Sonuçlar Doğuruyor

Bugün gerçekleştirilen hava saldırları sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 35’i çocuk, 58’i kadın olmak üzere toplamda 492 kişi hayatını kaybetti ve 1645 kişi yaralandı.

Acil Durum Seçenekleri

Güney Lübnan'dan başkent Beyrut ve ülkenin kuzeyine doğru bir göç dalgası gözlemlenirken, Lübnan Eğitim Bakanlığı tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşlar için güneydeki okulların barınma alanı olarak kullanılacağını açıkladı.