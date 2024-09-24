DOLAR
34,14 -0,06%
EURO
37,96 0,02%
ALTIN
2.884,74 -0,04%
BITCOIN
2.160.445,81 0,17%

İsviçre, Lübnan'daki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etmeye Çağırdı

İsviçre, Lübnan'daki tehlikeli durumu nedeniyle vatandaşlarına ülkeyi terketme tavsiyesinde bulundu. Beyrut'taki büyükelçilik sınırlı yardım sunacak.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 00:20
İsviçre, Lübnan'daki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etmeye Çağırdı

İsviçre'den Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, son dönemde Lübnan'da artan İsrail saldırıları sonrasında, bu ülkede yaşayan vatandaşlarına tesirli bir uyarıda bulundu.

Durum Tehlikeli

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında, "Lübnan'daki durum belirsiz ve tehlikeli. Bu ülkeye seyahat önerilmiyor." ifadelerini kullandı.

Beyrut'taki Büyükelçilik Açık Kalacak

İsviçreli vatandaşlara, mümkünse ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunulurken, Beyrut'taki büyükelçiliğin sınırlı yardımlar sunmaya devam edeceği belirtildi.

İsrail Saldırıları Ciddi Sonuçlar Doğuruyor

Bugün gerçekleştirilen hava saldırları sonucunda, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 35’i çocuk, 58’i kadın olmak üzere toplamda 492 kişi hayatını kaybetti ve 1645 kişi yaralandı.

Acil Durum Seçenekleri

Güney Lübnan'dan başkent Beyrut ve ülkenin kuzeyine doğru bir göç dalgası gözlemlenirken, Lübnan Eğitim Bakanlığı tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşlar için güneydeki okulların barınma alanı olarak kullanılacağını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Osmaniye'de Silahlı Kavga: 1'i Ağır 3 Yaralı
3
Gündemdeki Gelişmeler: 24 Eylül 2024
4
Adana'da Boşanma Sürecindeki Eşine Tehdit Gönderen Zanlı Tutuklandı
5
Biden ve Al Nahyan Görüşmesi: ABD'den BAE'ye Önemli Savunma Ortağı Statüsü
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!