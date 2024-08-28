İsviçre Mahkemesi 1MDB Yolsuzluk Davasında İki yöneticiyi Mahkum Etti

İsviçre'de 1MDB Davasında Mahkumiyet Kararı

İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu olarak bilinen 1MDB'den 1.8 milyar doları zimmetine geçirmek suçlamasıyla PetroSaudi şirketinin iki yöneticisine hüküm verdi.

Mahkeme Kararları

Mahkeme, Tarek Obaid ve Patrick Mahony adlı yöneticileri hapis cezasına çarptırdı. Obaid için 5 yıl ve Mahony için 6 yıl hapis cezası verildi. İsviçreli savcılar, Obaid'e 10 yıl ve Mahony'ye 9 yıl ceza talep etmişti. İki yöneticinin de 1MDB'den zimmete para geçirmek ve kara para aklamak suçlarından mahkum oldukları açıklandı.

Geri Ödeme Kararı

Mahkeme, Obaid ve Mahony'nin 1MDB'ye yaklaşık 2 milyar dolar ile 2009 yılından bu yana tahakkuk eden yüzde 5 faiz oranını geri ödemesine karar verdi.

Soruşturmanın Boyutu

Matteo Cremaschi, İsviçre Başsavcılığı Sözcüsü, bu uluslararası vakada önemli bir sonuç almak için yüz binlerce belgeyi incelediklerini ve finansal işlemleri detaylı bir şekilde analiz ettiklerini belirtti.

1MDB Yolsuzluğu Nedir?

2009 yılında eski Malezya Başbakanı Necip Rezak tarafından kurulan 1MDB, 2015 yılında ciddi yolsuzluk iddialarıyla sarsıldı. İddialara göre, fon üzerinden 4.5 ila 7 milyar dolar arasında bir rakamın kaybolduğu tahmin ediliyor. Malezya, şu anda 12 farklı ülkede kaybolan fonların takibine devam ediyor.