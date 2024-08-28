Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsviçre Mahkemesi 1MDB Yolsuzluk Davasında İki yöneticiyi Mahkum Etti

İsviçre mahkemesi, 1MDB yolsuzluğu çerçevesinde PetroSaudi yöneticilerini hapis cezasına çarptırdı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:36
İsviçre Mahkemesi 1MDB Yolsuzluk Davasında İki yöneticiyi Mahkum Etti

İsviçre'de 1MDB Davasında Mahkumiyet Kararı

İsviçre Federal Ceza Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu olarak bilinen 1MDB'den 1.8 milyar doları zimmetine geçirmek suçlamasıyla PetroSaudi şirketinin iki yöneticisine hüküm verdi.

Mahkeme Kararları

Mahkeme, Tarek Obaid ve Patrick Mahony adlı yöneticileri hapis cezasına çarptırdı. Obaid için 5 yıl ve Mahony için 6 yıl hapis cezası verildi. İsviçreli savcılar, Obaid'e 10 yıl ve Mahony'ye 9 yıl ceza talep etmişti. İki yöneticinin de 1MDB'den zimmete para geçirmek ve kara para aklamak suçlarından mahkum oldukları açıklandı.

Geri Ödeme Kararı

Mahkeme, Obaid ve Mahony'nin 1MDB'ye yaklaşık 2 milyar dolar ile 2009 yılından bu yana tahakkuk eden yüzde 5 faiz oranını geri ödemesine karar verdi.

Soruşturmanın Boyutu

Matteo Cremaschi, İsviçre Başsavcılığı Sözcüsü, bu uluslararası vakada önemli bir sonuç almak için yüz binlerce belgeyi incelediklerini ve finansal işlemleri detaylı bir şekilde analiz ettiklerini belirtti.

1MDB Yolsuzluğu Nedir?

2009 yılında eski Malezya Başbakanı Necip Rezak tarafından kurulan 1MDB, 2015 yılında ciddi yolsuzluk iddialarıyla sarsıldı. İddialara göre, fon üzerinden 4.5 ila 7 milyar dolar arasında bir rakamın kaybolduğu tahmin ediliyor. Malezya, şu anda 12 farklı ülkede kaybolan fonların takibine devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar