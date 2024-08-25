İsviçre, Orta Doğu'daki Şiddet Olaylarına Dikkat Çekti

İsviçre'nin Orta Doğu'ya Yönelik Endişeleri

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan şiddet olayları sebebiyle kaygılarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık Açıklaması

X sosyal medya platformu üzerinden yapılan bir paylaşımda, "Bölgedeki artan şiddetten derin endişe duyuyoruz" denildi. Bakanlık, bölgedeki yüksek tansiyon ve şiddet sarmalı karşısında ilgili taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Ateşkes Müzakereleri Çağrısı

İsviçre, "İlgili tarafları Gazze için ateşkes müzakerelerine katılmaya çağırıyoruz" ifadesiyle, çatışma ortamını azaltma ve barışçıl bir çözüm için tarafların bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizdi.