İsviçre, Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

İsviçre, Trump'ın Gazze'de ateşkese yönelik 20 maddelik planını memnuniyetle karşıladı; sivillerin korunması ve esirlerin serbest bırakılmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:21
İsviçre, Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

İsviçre, Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan destek açıklaması

İsviçre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunulan barış planını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Açıklama, İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda yer aldı.

Paylaşımda, "ABD'nin savaşı sona erdirme ve kalıcı barış için perspektif açma önerisini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsviçre, paylaşımında uluslararası hukuka dayalı her türlü girişimi destekleyeceğini belirterek, sivillerin korunması, tüm esirlerin serbest bırakılması, insani yardım erişiminin garanti altına alınması ve iki devletli çözüme dayalı kalıcı barışın temellerinin atılması gibi önceliklerin önemine vurgu yaptı ve tarafları bu ivmeyi yakalamaya teşvik etti.

Trump'ın planı ve İsrail'in tepkisi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek desteğini açıkladı.

