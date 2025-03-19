İsviçre-Türkiye Dostluk Anlaşması'nın 100. Yılı Kutlandı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği, İsviçre ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü nedeniyle önemli bir program düzenledi.

Etkinlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ele alındı ve 2025 yılında Türkiye'de gerçekleştirilecek etkinliklerin takvimi paylaşıldı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Dostluk Anlaşması'nın yıl dönümünü kutlamanın kendileri için büyük bir sevinç ve minnettarlık kaynağı olduğunu ifade etti. Scheurer, bu kilometre taşının bir asırlık güvenin, karşılıklı saygının ve ortak diyalog ile işbirliği taahhüdünün bir yansıması olduğunu vurguladı.

Yıllar boyunca İsviçre ve Türkiye'nin, diplomasi, ticaret, kültür ve eğitim alanlarında önemli bağlar geliştirdiğini belirten Scheurer, bu yıl yapılacak etkinliklerin iki ulus arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Scheurer, kutlama etkinliklerinin en önemli bölümlerinden birinin “Schwarzenbach'in Objektifinden Ankara'daki İsviçre İzleri” isimli fotoğraf sergisi olacağını söyledi. Serginin küratörlüğünü Burçak Yakıcı üstlenirken, sergi 11-24 Nisan tarihleri arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyarete açılacak. Resmi açılış, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından 10 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Scheurer, iki ülke ortaklığının kültürle sınırlı olmadığını, ekonomik ve bilimsel alanlara kadar uzandığını belirtti. Bu yıl içerisinde İsviçre'den üst düzey bir ziyareti takiben İstanbul'da gerçekleştirilecek olan İsviçre-Türkiye Ekonomi Forumu sürdürülebilir yeşil altyapı ve inovasyona odaklanacak. Bu forumda, İsviçreli ve Türk iş insanları, karar alıcılar ve araştırmacılar bir araya gelecek.

Scheurer, yıl dönümü etkinliklerine katkılarından dolayı başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı olmak üzere tüm ortaklarına teşekkür etti. Yıl dönümünün yalnızca geçmişi değerlendirme değil, geleceğe bakma fırsatı sunduğunu belirten Scheurer, İsviçre ile Türkiye'nin küresel zorluklarla başa çıkarak daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma kararlılığında olduğunu vurguladı.

Etkinlik, konuşmaların ardından verilen resepsiyon ile sona erdi. Küratör Burçak Yakıcı ise sergi hakkında detaylı bilgiler sundu.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, İsviçre ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla program organize edildi. Programda İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, konuşma yaptı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, İsviçre ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla program organize edildi. Programda İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, konuşma yaptı.