İsviçre, UCM Kararı Gereği Netanyahu'yu Tutuklayabilir

İsviçre, Netanyahu'yu Tutuklamakla Yükümlü

İsviçre Federal Adalet ve Polis Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen tutuklama emri doğrultusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye gelmesi halinde tutuklamak zorunda olduğunu açıkladı. Federal Adalet Ofisi İletişim Sorumlusu Ingrid Ryser, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, UCM'nin İsrail Başbakanı ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin önemine dikkat çekti.

UCM ile İşbirliği Yükümlülüğü

Ryser, 2001 yılında onaylanan Roma Statüsü doğrultusunda İsviçre'nin UCM ile işbirliği yapma yükümlülüğüne vurgu yaptı. UCM'nin bağımsızlığını desteklediklerini belirten Ryser, "İsviçre, UCM'nin bu tür bir tutuklama talebi olması durumunda Netanyahu ve diğer sanıkları tutuklamakla yükümlü olacaktır," şeklinde konuştu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Medya Başkan Yardımcısı Valentin Clivaz, ülkenin UCM'nin 21 Kasım 2024 tarihli kararlarını dikkate aldığını ve UCM'nin bağımsızlığına saygı gösterdiğini ifade etti. Ancak bu kararlar hakkında yorum yapmadıklarını sözlerine ekledi.

UCM'nin Tutuklama Kararı

Dün yapılan açıklamada, UCM, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu. Ayrıca, UCM, İsrail'in mahkemenin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip olduğuna hükmetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.