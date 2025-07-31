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İsviçre Ulusal Günü Kutlamaları Ankara'da Coşkuyla Gerçekleşti

İsviçre'nin Ulusal Günü kutlamaları, Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla yapıldı. Die diplomatik ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 22:53
İsviçre Ulusal Günü Kutlamaları Ankara'da Coşkuyla Gerçekleşti

İsviçre'nin Ulusal Günü kutlamaları, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen anlamlı bir resepsiyonla gerçekleştirildi. Bu özel etkinliğin ev sahipliğini, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer üstlendi.

Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara’daki diğer diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, geleneğe uygun olarak iki ülkenin ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

Türkiye ve İsviçre'nin Tarihi Bağları

Bozay, burada yaptığı konuşmada, İsviçre’nin Ulusal Günü vesilesiyle İsviçre halkını tebrik etti. Türkiye ile İsviçre'nin köklü ve anlamlı diplomatik ilişkilere sahip olduğunu dile getirerek, "Cumhuriyetimizin kuruluş belgesi olan Lozan Antlaşması, 1923 yılında ilişkilerimizin temel taşlarından biri oldu. İsviçre, yeni Cumhuriyeti tanıyan ilk ülkelerden biri oldu," ifadelerini kullandı.

Bozay, 1925 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın bu yıl 100. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. İki ülkenin yüksek düzeydeki karşılıklı ziyaretlerinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozay, Türkiye ile İsviçre'nin günümüzde her alanda kapsamlı ve çok boyutlu ilişkiler geliştirdiğini vurguladı.

Zorluklar ve Fırsatlar

Bozay, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Filistin meselesi gibi zorluklara dikkat çekerek, "Türkiye ve İsviçre, çağımızın belirsizliklerle dolu bu ormanında akıllı fırsatlar yaratmak için yeni bir ikili işbirliği modeli oluşturmak üzere çalışıyor," dedi. Bozay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 12 milyar ABD dolarını aşabileceğine de değindi.

Son olarak, Türk toplumunun İsviçre’deki varlığının iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel ilişkilerin önemli köprülerinden birini oluşturduğunu ifade eden Bozay, Türkiye ve İsviçre’nin ilişkilerini geliştirmede sağlam bir temele sahip olduğunu belirtti.

Bir Asır Boyunca Süren Dostluk

Büyükelçi Scheurer, katılımları için davetlilere teşekkür ederek, Türkiye’de yaklaşık bir yıl boyunca görev yaptığını ve Türk halkının cömertliğine tanıklık ettiğini belirtti. Türkiye ve İsviçre arasındaki dostluğun önemine vurgu yapan Scheurer, "Arkadaşlık, kendinize sadık kalabileceğiniz bir ilişki anlamına gelir," dedi.

2025 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması ile birlikte Türkiye ve İsviçre’nin bir asırdan fazla bir süredir dostluklarını sürdürdüğünü ifade eden Scheurer, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki çatışmalar karşısında Türkiye ve İsviçre arasındaki dostluğun korunmasının önemini vurguladı.

Scheurer, "İsviçre ile Türkiye arasındaki bağların gelecekte de gelişmesini diliyorum. Yaşasın İsviçre, yaşasın Türkiye," diyerek sevgi dolu bir mesajla konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından yine bir sürpriz olarak sanatçı Mustafa Sandal, katılımcılara kısa bir konser verdi.

İsviçre'nin Ulusal Günü kutlamaları vesilesiyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand...

İsviçre'nin Ulusal Günü kutlamaları vesilesiyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer'in (sağ 2) ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

İsviçre'nin Ulusal Günü kutlamaları vesilesiyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand...

İsviçre'nin Ulusal Günü kutlamaları vesilesiyle İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer'in (sağ 2) ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

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