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İsviçre ve Çekya İlişkilerini Güçlendiriyor

İsviçre, Çekya ile olan ilişkilerini geliştirmek için adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:53
İsviçre ve Çekya İlişkilerini Güçlendiriyor

İsviçre ve Çekya İlişkilerinde Yeni Bir Dönem

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Çekya ile olan ilişkilerini daha ileri taşımak amacıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Amherd'den Açıklama

Amherd, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, iki ülkenin ortak değerlere sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, her iki ülkenin de 'mucitlerin ulusu' olduğunu vurgulayarak, "İlişkilerimizi güçlendirerek Avrupa yapısını sağlamlaştırmaya yardımcı oluyoruz," dedi.

İlişkilerin Geleceği

Amherd, Pavel'e yapmış olduğu ziyaret için teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak için sabırsızlandığını ifade etti.

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