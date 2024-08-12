İsviçre ve İtalya'dan Ukrayna'da Barış için İşbirliği

İsviçre Dışişleri Bakanı ve İtalya'nın Barış Görüşmeleri

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İtalya'nın Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile birlikte, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışma konusunda ilerleme sağlamak amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Barışın Sağlanması Üzerine Fikir Alışverişi

Şubat 2022'den bu yana devam eden çatışmaların sona ermesi için olası barış yollarını araştırmak amacıyla bir araya gelen Cassis ve Tajani, İsviçre'nin Ticino kantonunda bir toplantı düzenledi.

Cassis, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İkili ilişkilerimizde ulaşılan önemli dönüm noktaları üzerinde durduk ve yeni işbirliği alanları belirledik. Özellikle araştırma ve inovasyon konularındaki işbirliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz." şeklinde bilgiler verdi.

Toplantıda ayrıca güncel uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, Ukrayna’da kalıcı bir barış sağlamanın yollarını tartıştıklarını ifade etti.