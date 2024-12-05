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İsviçre ve Sırbistan Liderleri İkili İlişkileri Görüştü

İsviçre Başkanı Amherd, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 21:08
İsviçre ve Sırbistan Liderleri İkili İlişkileri Görüştü

İsviçre ve Sırbistan Liderlerinden Önemli Görüşme

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, başkent Bern'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. Amherd, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vucic ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Vucic'in ziyaretine teşekkür eden Amherd, görüşmelerin ana başlıklarının İsviçre ve Sırbistan arasındaki ikili ilişkiler, Batı Balkanlar'daki gelişmeler ve Ukrayna'daki savaş olduğunu ifade etti.

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