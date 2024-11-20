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İsviçreli Dışişleri Bakanı Cassis'in Fribourg Üniversitesi Ziyareti Güvenlik Nedeniyle İptal Edildi

Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, güvenlik gerekçesiyle Fribourg Üniversitesi ziyaretini iptal etti.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:19
İsviçreli Dışişleri Bakanı Cassis'in Fribourg Üniversitesi Ziyareti Güvenlik Nedeniyle İptal Edildi

İsviçreli Bakan Cassis'in Ziyareti İptal Edildi

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in, Fribourg Üniversitesi ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.

Panel Katılımı Planlanıyordu

Swissinfo internet sitesinin haberine göre, Bakan Cassis, Slovak mevkidaşı Juraj Blanar ile birlikte bir panele katılmak üzere üniversiteyi ziyaret etmeyi planlıyordu. Ancak, ziyareti iptal etmesine neden olan durum, bazı grupların Filistin için gösteri çağrısında bulunması oldu.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Dışişleri Bakanlığı, etkinlikte katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla iptal kararı aldıklarını bildirdi. Bakanlık, "Kutuplaşmış Dünya: Hukukun Üstünlüğü, Demokrasi İçin Zorluklar ve Fırsatlar" başlığıyla düzenlenmesi planlanan etkinliğin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli koşulların sağlanmadığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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