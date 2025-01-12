ITA Airways, 10 Yıl Aradan Sonra Libya Seferlerine Başladı

ITA Airways, Libya'ya Seferlere Başladı

İtalyan hava yolu şirketi ITA Airways, 10 yılı aşkın bir aradan sonra Libya seferlerine yeniden başladı. Uçak, başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

İlk Doğrudan Uçuş

Libya hükümetine bağlı Hakomitna adlı platformdan yapılan duyuruda, ITA Airways'in seferinin, 10 yıl aradan sonra Trablus'a gerçekleşen ilk doğrudan uçuş olduğu vurgulandı.

Ulaştırma Bakanı'ndan Açıklama

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, 2025'in ilk yarısında Fas, Katar Havayolları ve Suudi Arabistan'ın Nas Havayolu şirketinin de Trablus seferlerine başlamasını umut ettiğini belirtti.

Güvenlik Durumu ve Yeniden Başlayan Uçuşlar

Libya'daki güvenlik durumu nedeniyle, uluslararası hava yolu şirketleri uzun bir süre Trablus seferlerini durdurmuştu. Ancak son dönemde uçuşlarını tekrar başlatan şirketler arasına ITA Airways de katıldı.