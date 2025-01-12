ITA Airways, 10 Yıl Aradan Sonra Libya Seferlerine Başladı

ITA Airways, 10 yıl aradan sonra Libya'nın başkenti Trablus'a ilk doğrudan uçuşunu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 20:56
ITA Airways, 10 Yıl Aradan Sonra Libya Seferlerine Başladı

ITA Airways, Libya'ya Seferlere Başladı

İtalyan hava yolu şirketi ITA Airways, 10 yılı aşkın bir aradan sonra Libya seferlerine yeniden başladı. Uçak, başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

İlk Doğrudan Uçuş

Libya hükümetine bağlı Hakomitna adlı platformdan yapılan duyuruda, ITA Airways'in seferinin, 10 yıl aradan sonra Trablus'a gerçekleşen ilk doğrudan uçuş olduğu vurgulandı.

Ulaştırma Bakanı'ndan Açıklama

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, 2025'in ilk yarısında Fas, Katar Havayolları ve Suudi Arabistan'ın Nas Havayolu şirketinin de Trablus seferlerine başlamasını umut ettiğini belirtti.

Güvenlik Durumu ve Yeniden Başlayan Uçuşlar

Libya'daki güvenlik durumu nedeniyle, uluslararası hava yolu şirketleri uzun bir süre Trablus seferlerini durdurmuştu. Ancak son dönemde uçuşlarını tekrar başlatan şirketler arasına ITA Airways de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 13 Ocak 2025 - Türkiye’de Önemli Toplantılar ve Etkinlikler
2
Faşir'de HDK Saldırısı: 16 Ölü, 42 Yaralı
3
Nijerya'da 25 Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi
4
Nevşehir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
5
Devlet Sanatçısı Ayla Erduran Hayatını Kaybetti
6
Ankara'da Yön Levhasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı