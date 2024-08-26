ITA Airways Tel Aviv Seferlerini Uzattı

ITA Airways, Tel Aviv Seferlerini Askıya Alma Kararını Uzattı

İtalyan havayolu firması ITA Airways, Orta Doğu'daki artan gerilimler nedeniyle Tel Aviv'e düzenlediği çift yönlü uçuşların askıya alınma süresini 3 Eylül tarihine kadar uzattığını duyurdu.

Güvenlik Önceliği

Şirketin yaptığı açıklamada, "Jeopolitik durumlar dolayısıyla yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliğini sağlamak için Tel Aviv uçuşlarını 3 Eylül'e kadar durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

Ek Uçuş İptalleri

Ayrıca, ITA Airways, 30 Eylül'e kadar Roma-Tel Aviv ve Tel Aviv-Roma arasındaki tarifeli gece uçuşlarını da durdurma kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, bölgedeki durumu sürekli olarak izlemekte oldukları belirtildi.

Yolculara Uyarı

Yolcuların uçuş durumlarını kontrol etmek için havayolunun resmi internet sitesini ziyaret etmeleri gerektiği ifade edildi. ITA Airways, 2 Ağustos tarihinden bu yana Tel Aviv seferlerini sürekli olarak uzatmaktadır.