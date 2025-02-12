DOLAR
36,1 0,06%
EURO
37,52 0,04%
ALTIN
3.366,42 -0,01%
BITCOIN
3.497.871,63 0,14%

İtalya, 14 Filistinli Çocuğun Kanser Tedavisini Üstlendi

İtalya, Gazze'deki 14 kanser hastası Filistinli çocuğun tedavisini üstlenerek büyük bir insani yardım programı başlattı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:00
İtalya, 14 Filistinli Çocuğun Kanser Tedavisini Üstlendi

İtalya, Gazze'deki Kanser Hastası Çocuklara El Uzatıyor

İtalya'nın, Gazze'de bulunan kanser hastası 14 Filistinli çocuğu tedavi edeceği bildirildi. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu adımın Filistin halkına yönelik insani yardım programı çerçevesinde gerçekleştirileceği vurgulandı.

Açıklamada, belirtilen 14 çocuğun aileleriyle birlikte Refah'tan Mısır'a geçerek İtalya'ya doğru yola çıktığı kaydedildi. Burada, çocuklar ve aileleri Kahire'deki İtalyan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Uçuş ve Tedavi Süreci

Filistinli çocukların, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla yarın İtalya'nın başkenti Roma'ya götürüleceği belirtildi. Çocukların tedavi süreçlerinin, İtalya genelindeki farklı şehirlerdeki hastanelerde sürdürüleceği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
2
İsviçre'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti
3
13 Şubat 2025 Gündemi: Erdoğan Pakistan'da, Spor Müsabakaları Heyecanı
4
Kastamonu'da Heyelan Sonrası Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı
5
Bahçelievler'de Muhtarın Vurduğu Emlakçı Hayatını Kaybetti
6
Bilecik'te Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
7
İtalya, ABD-Rusya Diyaloğundan Kalıcı Barış Bekliyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor