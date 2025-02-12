İtalya, 14 Filistinli Çocuğun Kanser Tedavisini Üstlendi

İtalya, Gazze'deki Kanser Hastası Çocuklara El Uzatıyor

İtalya'nın, Gazze'de bulunan kanser hastası 14 Filistinli çocuğu tedavi edeceği bildirildi. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu adımın Filistin halkına yönelik insani yardım programı çerçevesinde gerçekleştirileceği vurgulandı.

Açıklamada, belirtilen 14 çocuğun aileleriyle birlikte Refah'tan Mısır'a geçerek İtalya'ya doğru yola çıktığı kaydedildi. Burada, çocuklar ve aileleri Kahire'deki İtalyan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Uçuş ve Tedavi Süreci

Filistinli çocukların, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla yarın İtalya'nın başkenti Roma'ya götürüleceği belirtildi. Çocukların tedavi süreçlerinin, İtalya genelindeki farklı şehirlerdeki hastanelerde sürdürüleceği ifade edildi.