İtalya, ABD-Rusya Diyaloğundan Kalıcı Barış Bekliyor

İtalya, Kalıcı Barış İçin Umutlu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve Rusya'nın en üst düzeyde diyalog kurmasının önemine değinerek, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış beklentilerini ifade etti.

Tajani'den Açıklama

Tajani, X platformundaki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu doğrultuda, ABD ve Rusya'nın yeniden diyalog kurmasının kritik olduğunu vurguladı. “Hepimiz, tüm Avrupalılar olarak ABD ile birlikte çalışmalı ve kıtamıza barışı geri getirmeliyiz.” dedi.

Tajani, bu barışın, Ukrayna'nın haklı gerekçelerini göz ardı etmeyen, geçici bir ateşkes yerine kuralları yeniden tesis eden ve yeni savaşları ya da saldırıları önleyecek koşulları belirleyen bir adil ve kalıcı barış olması gerektiğini belirtti.

Kremlin'den Açıklama

Kremlin, Putin ve Trump'ın 1,5 saatlik görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump da Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, Rus lider ile uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını kaydetti.