DOLAR
36,1 0,06%
EURO
37,52 0,04%
ALTIN
3.366,42 -0,01%
BITCOIN
3.497.871,63 0,14%

İtalya, ABD-Rusya Diyaloğundan Kalıcı Barış Bekliyor

İtalya, ABD ve Rusya'nın diyalog kurmasına önem veriyor; kalıcı barış için çabaların artırılmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:58
İtalya, ABD-Rusya Diyaloğundan Kalıcı Barış Bekliyor

İtalya, Kalıcı Barış İçin Umutlu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ve Rusya'nın en üst düzeyde diyalog kurmasının önemine değinerek, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış beklentilerini ifade etti.

Tajani'den Açıklama

Tajani, X platformundaki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu doğrultuda, ABD ve Rusya'nın yeniden diyalog kurmasının kritik olduğunu vurguladı. “Hepimiz, tüm Avrupalılar olarak ABD ile birlikte çalışmalı ve kıtamıza barışı geri getirmeliyiz.” dedi.

Tajani, bu barışın, Ukrayna'nın haklı gerekçelerini göz ardı etmeyen, geçici bir ateşkes yerine kuralları yeniden tesis eden ve yeni savaşları ya da saldırıları önleyecek koşulları belirleyen bir adil ve kalıcı barış olması gerektiğini belirtti.

Kremlin'den Açıklama

Kremlin, Putin ve Trump'ın 1,5 saatlik görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump da Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, Rus lider ile uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
2
İsviçre'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti
3
13 Şubat 2025 Gündemi: Erdoğan Pakistan'da, Spor Müsabakaları Heyecanı
4
Kastamonu'da Heyelan Sonrası Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı
5
Bahçelievler'de Muhtarın Vurduğu Emlakçı Hayatını Kaybetti
6
Bilecik'te Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
7
İtalya, ABD-Rusya Diyaloğundan Kalıcı Barış Bekliyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor