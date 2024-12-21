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İtalya, Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısının Ardından Güvenlik Önlemlerini Artırdı

İtalya, Almanya'daki Noel pazarına yapılan saldırının ardından ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdı ve terörle mücadele toplantısı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 23:09
İtalya, Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısının Ardından Güvenlik Önlemlerini Artırdı

İtalya, Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına yapılan araçlı saldırının ardından güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardığını açıkladı. Saldırıda beş kişi hayatını kaybetti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığında düzenlenen terörle mücadele stratejik analiz toplantısında, ülke genelindeki güvenlik durumu değerlendirildi. Yapılan toplantının ardından alınan kararlarla birlikte, İtalya genelindeki tüm Noel pazarları ve kritik turistik noktalar için güvenlik tedbirleri artırıldı.

Özellikle Vatikan Şehir Devleti'nde her 25 yılda bir düzenlenen “Jübile Yılı” etkinlikleri için İtalya'nın başkenti Roma'da güvenlik önlemleri sıkı bir şekilde gözden geçirildi. 700'den fazla yeni güvenlik görevlisi, Roma'da etkinliklerin gerçekleştirileceği kritik noktalarda görev alacak.

Buna ek olarak, İtalya'daki mevcut güvenlik durumunun yeterli olduğu, ancak bireysel eylem ihtimali nedeniyle tedbirlerin alındığı bildirildi. Yılbaşından bu yana, terörle bağlantılı olduğu düşünülen 82 kişinin sınır dışı edildiği ifade edildi.

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