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İtalya, Arnavutluk'a İkinci Göçmen Sevkiyatını Gerçekleştirdi

İtalyan donanması, Arnavutluk'taki göçmen merkezlerine ikinci düzensiz göçmen grubunu yolladı. Anlaşmalar ve gelişmeler hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:28
İtalya, Arnavutluk'a İkinci Göçmen Sevkiyatını Gerçekleştirdi

İtalya’dan Arnavutluk’a İkinci Göçmen Grubu Gönderildi

İtalya donanmasına ait Libra karakol gemisi, Arnavutluk'ta kurulan göçmen merkezlerine ikinci düzensiz göçmen grubunu taşımak için yola çıktı. Bu sevkiyat, Roma ile Tiran arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.

Anlaşma ve Sevkiyat Süreci

Geçen yıl imzalanan anlaşmaya göre, Arnavutluk'taki iki göçmen merkezine taşınacak düzensiz göçmenlerin iltica talepleri burada değerlendirilecek. ANSA ajansı, Libra gemisinin Lampedusa Adası güneyinde kurtarılan 8 göçmeni Arnavutluk'a götürmek üzere hareket ettiğini bildirdi. Geminin yarın Şingin Limanı'na ulaşması bekleniyor.

İlk Göçmen Grubunun Durumu

Arnavutluk’taki merkezi taşıyan ilk göçmen grubu, 16 Ekim'de İtalyan deniz kuvvetleri tarafından gönderilmişti. Ancak bu grubun bir kısmı, sağlık ve yaş durumları nedeniyle İtalya’ya geri gönderildi. Arnavutluk'taki merkezlerdeki gelişmeler, Roma Mahkemesi tarafından yürütülen davalarla da bağlantılı.

Güvenli Ülke Tartışmaları ve Ekonomik Maliyetler

İtalya hükümeti, göçmenlerin geri gönderileceği ülkeleri "güvenli ülke" olarak belirlemekte zorluk yaşıyor. Bu durum, kamuoyunda ve hükümet içi tartışmalara yol açtı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu protokolü düzensiz göçmenlerin gelişlerini engelleyen bir önlem olarak tanıttı.

Medya ve Kamuoyundaki Tepkiler

Anlaşma, medyada "yeni Guantanamo" gibi eleştirilere maruz kalıyor. Muhalefet partileri ise, düzensiz göçmenleri bu merkeze göndermenin maliyetinin yaklaşık 800 milyon avro olduğunu savunarak hükümeti eleştiriyor.

Bu durum, Avrupa'da göç politikalarının tartışıldığı kritik bir dönemde yaşanıyor. İtalya'nın, Arnavutluk'taki bu uygulamalarının uluslararası yansımaları merakla takip ediliyor.

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