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İtalya, Arnavutluk'taki Göçmen Merkezlerine Yeniden Göçmen Taşıyor

İtalya, Arnavutluk'taki iki göçmen merkezine düzensiz göçmen taşımaya yeniden başladı. Yeni grup, uluslararası sularda kurtarılanlardan oluşuyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:14
İtalya, Arnavutluk'taki Göçmen Merkezlerine Yeniden Göçmen Taşıyor

İtalya, düzensiz göçmen hakkında aldığı yeni bir karar ile Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezlerine tekrar göçmen taşıma işlemini başlattı. Bu gelişme, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin sevkiyatıyla gerçekleşti.

İtalya İçişleri Bakanlığı, Ekim 2024'te faaliyete geçirdiği iki tartışmalı göçmen merkezine 49 düzensiz göçmeni götüreceğini duyurdu. Bu grup, İtalyan donanmasının yaptığı bir kurtarma operasyonu sonucunda Lampedusa Adası açıklarındaki uluslararası sulardan alınan göçmenlerden oluşuyor. İlgili göçmenler, donanmanın 'Cassiopea' isimli karakol gemisiyle Arnavutluk'un kuzeyindeki Şingin (Shengjin) Limanı'na doğru yola çıktı.

İtalya İçişleri Bakanlığı, ayrıca 49 kişi dışında 53 göçmenin daha Arnavutluk'a gitmeyi planladıklarını fakat bu işlemi engellemek için pasaportlarını ibraz ettiklerini açıkladı. Bu durum, söz konusu göçmenlerin iltica statüsünün belirlenme işleminin İtalya'da yapılacağı anlamına geliyor.

La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, Şingin Limanı'na taşınan 49 göçmen arasında Mısır, Bangladeş, Gambiya ve Fildişi Sahili'nden gelen bireyler bulunmakta.

İlk İki Grupların Durumu

Arnavutluk'a taşınan ilk iki göçmen grubu, farklı gerekçelerle Roma Mahkemesi tarafından İtalya'ya geri getirilmişti. Ekim 2024'te mahkeme, ilk göçmen grubunun Arnavutluk'taki merkezlerde tutulamayacağına hükmetmişti. İkinci grup için de aynı durum geçerli olmuş ve bu konuyla ilgili Avrupa Adalet Divanı'nın kararına başvurulmuştu.

Yeni Göçmen Merkezlerinin Geleceği

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından imzalanan anlaşma, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'a nakledilmesi ve burada iltica taleplerinin incelenmesi gibi süreçleri düzenliyor. Anlaşma, Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin, kendi sınırları dışındaki bir ülkeye düzensiz göçmenleri gönderme yetkisini tanıyan ilk anlaşma olma özelliğini taşıyor.

2024 yılı itibarıyla, yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin Arnavutluk'taki göçmen merkezlerine nakledilmesi öngörülüyor. Ancak, bu merkezler muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Eleştirmenler, merkezlerin işleyişinin ve masraflarının sorgulanmasına yönelik eleştirilerde bulunmaktadır.

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