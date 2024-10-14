DOLAR
34,25 0,13%
EURO
37,38 0,37%
ALTIN
2.915,33 0,44%
BITCOIN
2.257.539,07 -5,13%

İtalya, Arnavutluk'taki Göçmen Merkezlerini Faaliyete Geçirmiştir

İtalya, Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezlerini açarak ilk grubu taşımaya başladı. Anlaşma ile iltica talepleri incelenecek.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:25
İtalya, Arnavutluk'taki Göçmen Merkezlerini Faaliyete Geçirmiştir

İtalya'nın Düzensiz Göçmenlerle İlgili Yeni Adımı

İtalya, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine, ilk düzensiz göçmen grubunu taşımak üzere Libra adlı gemiyi yola çıkardı. Bu adım, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan ve 2024'ün başında onaylanan anlaşmanın bir parçası olarak hayata geçirildi.

Anlaşmanın Geçerliliği ve Gerçekleşen Taşınmalar

İtalyan ANSA ajansına göre, Libra gemisi, İtalya'nın düzensiz göçmenlerin en çok toplandığı yerlerden biri olan Lampedusa Adası'ndan hareket ederek, Arnavutluk'un Şingin Limanı'na ulaşması bekleniyor. Burada, ilk kabul merkezi oluşturularak göçmenlerin kontrol ve kayıt işlemleri yapılacak.

İlk Aşamalar ve Uygulama Süreci

Göçmenler, ilk olarak Şingin Limanı'na taşınacak ve buradaki işlemlerin ardından Gjader'deki diğer merkeze yönlendirilecek. Bu merkez, yaklaşık 1000 kişilik kapasiteye sahip bir askeri kamp.

İtalya'nın Göçmen Politikasına Eleştiriler

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), merkezi eleştirerek olası insan hakları ihlalleri konusunda endişelerini dile getirdi. Anlaşmanın içeriğinde, iltica hakkı ve kişisel özgürlüklerin ihlali riskinin bulunduğunu vurguladı.

Guantanamo Benzerliği Üzerine Tartışmalar

Görüşmeler sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasındaki protokol, bazı çevreler tarafından "Yeni Guantanamo" olarak nitelendirildi. Meloni, anlaşmayı düzensiz göçmen akışına karşı bir önlem olarak sundu.

Öne Çıkan Detaylar

Bu anlaşma ile İtalya'nın, düzensiz göçmenleri üçüncü bir ülkeye gönderen Avrupa'daki ilk ülke olduğunu belirtmek önemlidir. Ayrıca, söz konusu protokol, özellikle reşit olmayanlar, hamile kadınlar ve savunmasız bireyleri kapsamıyor.

İtalya, Arnavutluk'ta kurduğu merkezler aracılığıyla gelen düzensiz göçmenlerin iltica taleplerini değerlendirme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Çağrısı
2
İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden Gazze İçin Tehcir Çağrısı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e Sert Eleştiri
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Açıklaması
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Krizlere Karşı Kararlılığını Vurguladı
6
Gana'da Trafik Kazası: 15 Ölü
7
Özgür Özel'den Daron Acemoğlu'na Özverili Tebrik Araması

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor