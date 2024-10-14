İtalya, Arnavutluk'taki Göçmen Merkezlerini Faaliyete Geçirmiştir

İtalya'nın Düzensiz Göçmenlerle İlgili Yeni Adımı

İtalya, Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine, ilk düzensiz göçmen grubunu taşımak üzere Libra adlı gemiyi yola çıkardı. Bu adım, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan ve 2024'ün başında onaylanan anlaşmanın bir parçası olarak hayata geçirildi.

Anlaşmanın Geçerliliği ve Gerçekleşen Taşınmalar

İtalyan ANSA ajansına göre, Libra gemisi, İtalya'nın düzensiz göçmenlerin en çok toplandığı yerlerden biri olan Lampedusa Adası'ndan hareket ederek, Arnavutluk'un Şingin Limanı'na ulaşması bekleniyor. Burada, ilk kabul merkezi oluşturularak göçmenlerin kontrol ve kayıt işlemleri yapılacak.

İlk Aşamalar ve Uygulama Süreci

Göçmenler, ilk olarak Şingin Limanı'na taşınacak ve buradaki işlemlerin ardından Gjader'deki diğer merkeze yönlendirilecek. Bu merkez, yaklaşık 1000 kişilik kapasiteye sahip bir askeri kamp.

İtalya'nın Göçmen Politikasına Eleştiriler

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), merkezi eleştirerek olası insan hakları ihlalleri konusunda endişelerini dile getirdi. Anlaşmanın içeriğinde, iltica hakkı ve kişisel özgürlüklerin ihlali riskinin bulunduğunu vurguladı.

Guantanamo Benzerliği Üzerine Tartışmalar

Görüşmeler sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasındaki protokol, bazı çevreler tarafından "Yeni Guantanamo" olarak nitelendirildi. Meloni, anlaşmayı düzensiz göçmen akışına karşı bir önlem olarak sundu.

Öne Çıkan Detaylar

Bu anlaşma ile İtalya'nın, düzensiz göçmenleri üçüncü bir ülkeye gönderen Avrupa'daki ilk ülke olduğunu belirtmek önemlidir. Ayrıca, söz konusu protokol, özellikle reşit olmayanlar, hamile kadınlar ve savunmasız bireyleri kapsamıyor.

İtalya, Arnavutluk'ta kurduğu merkezler aracılığıyla gelen düzensiz göçmenlerin iltica taleplerini değerlendirme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.