İtalya Başbakanı Meloni, AB Zirvesi Öncesi Barış ve Göç Konularını Değerlendirdi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB Zirvesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da barış ve düzensiz göç konularına değindi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:47
İtalya Başbakanı Meloni, AB Zirvesi Öncesi Barış ve Göç Konularını Değerlendirdi

Meloni'den Barış Çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Brüksel'de 20-21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nden önce önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan barış çabalarına destek verdiklerini belirtti. Meloni, 'Ukrayna halkına birleşik ve kararlı desteğimizi gururla savunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle, bu yeni aşamayı olumlu karşılıyor ve barış çabalarını destekliyoruz' dedi.

Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri

Başbakan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde kabul edilen ateşkes önerisini, Ukrayna için adil ve kalıcı barışa yönelik önemli bir ilk adım olarak değerlendirdi. 'Bu süreç, Ukrayna, Avrupa ve Amerikalı müttefiklerimiz için güçlü ve etkili güvenlik garantileri sağlamalıdır' diyen Meloni, Rusya'nın barış süreçlerine somut katkı sağlamasını beklediklerini de ifade etti.

Askeri Yardım Konusunda Temkinli Yaklaşım

Meloni, Ukrayna'ya Avrupalı asker gönderilmesi konusundaki önerilere ise şüpheyle yaklaştı ve 'İtalyan askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi hiçbir zaman gündemde olmadı' dedi. Avrupa birlikleri önerisinin karmaşık ve riskli bir seçenek olduğunu vurguladı.

Yeniden Silahlanma Programına Eleştiri

AB Komisyonunun açıkladığı 'yeniden silahlanma' planının adını eleştiren Meloni, 'Avrupa'nın yeniden silahlanması' ifadesinin yanıltıcı olduğunu belirtti. 'Bizden savunma yeteneklerimizi güçlendirmemiz isteniyor ancak bu sadece silah satın alma anlamına gelmiyor. Operasyon kabiliyeti, enerji altyapıları gibi unsurlar da önemlidir' dedi.

Ticaret İlişkilerinde Denge Arayışı

Meloni, ABD ile gümrük vergileri ve ticaret ilişkileri konusunda somut bir uzlaşmanın önemine dikkat çekti. Ticaret savaşlarından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu'da Endişeler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Meloni, çatışmaların yeniden başlamasının endişe verici olduğunu ifade etti. 'Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve düşmanlıkların sona ermesini hedefliyoruz' dedi.

Düzensiz Göç Konusu Gündemde

Düzensiz göç meselesinin de AB Zirvesi'nde ele alınacağını kaydeden Meloni, Avrupa Komisyonunun geri dönüş düzenlemesi önerisinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti. 'Eğer Avrupa'ya yasa dışı giriş yapıyorsanız, geri gönderilmelisiniz' dedi ve İtalya'nın göçmen merkezleri konusundaki kararlılığını vurguladı.

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